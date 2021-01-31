Son dakika... İstanbul için sarı kodlu uyarı! Meteoroloji ve Valilikten peş peşe uyarılar

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İstanbul’da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli esmeye başlayacak rüzgârların kuvvetli ve yer yer fırtına olarak esmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında (Trakya genelinde) güneyden kuvvetli esmeye başlayacak rüzgârların; zamanla Marmara'da (Trakya, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya) ise güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Marmara Denizi’nde Fırtına Uyarısı

Marmara Denizi’nde rüzgârın; yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Fırtınanın; öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteo Uyarı Kodu: Sarı (01.02.2021)

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

BURSA'YA UYARI

Meteoroloji, 1 Şubat pazartesi günü 00.00'dan, 23.59' a kadar sürmesi tahmin edilen kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına için, Bursa'da ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

BİR UYARI DA İZMİR İÇİN YAPILDI

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gece saatlerinden itibaren İzmir genelinde güney ve güneydoğudan kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarın, yer yer fırtınaya dönüşmesinin beklendiği kaydedildi.

Kuvvetli rüzgarın yarın gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.

Açıklamada çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması istendi.