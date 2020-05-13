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13.05.2020 - 13:13 | | DHA

Son dakika... İstanbul için 'turuncu' alarm! En yüksek değerleri aşacak...

Gelen son dakika haberine göre, Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 9 ile 13 derece üzerinde seyredeceği ve uzun yıllar Mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerini yer yer aşabileceği bekleniyor" denilerek 'turuncu' uyarı yayınlandığı belirtildi.

Son dakika... İstanbul için 'turuncu' alarm! En yüksek değerleri aşacak...

Son dakika haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda cuma gününden itibaren önümüzdeki hafta ortasına kadar hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceği ve uzun yıllar Mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerini yer yer aşabileceği değerlendirilmektedir. Yurdumuzun diğer bölgelerinde ise mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredeceği öngörülmektedir" denildi.

Uyarıda, "Vatandaşlarımızdan özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ve güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları sağlıkları açısından önem arz etmektedir" bilgileri yer aldı.

İSTANBUL'A DİKKAT

Öte yandan Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 9 ile 13 derece üzerinde seyredeceği ve uzun yıllar Mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerini yer yer aşabileceği bekleniyor" denilerek 'turuncu' uyarı yayınlandı.

Otomobilin üstüne teras yaptı, bagajına mangal yaktıANTALYA'da, daha önce üstünü kesip, içine branda gererek, havuza dönüştürdüğü otomobili polis tarafından otoparka çekilen oto aksesuarcısı Murat Tokmak (30), bu kez üzerine 'teras' kurup, bagaj kısmında mangal yaktığı otomobille caddelerde gezdi.
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