MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi'nden İstanbul uyarısı! 4-5 kişiden fazlası...
ABONE OL
27.10.2020 - 10:17 | | AA

Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi'nden İstanbul uyarısı! 4-5 kişiden fazlası...

Gelen son dakika haberine göre, İstanbulluları uyaran Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, "Şu an İstanbul, 4-5 kişiden fazlasının oturup bir yerde yemek yemesine uygun sayılarda değil" diye konuştu.

Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi'nden İstanbul uyarısı! 4-5 kişiden fazlası...

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, "İstanbul, Sayın Bakanın da ifade ettiği gibi, vakaların yüzde 40'ını kapsıyor. O eski günlere yaklaşıyoruz. Ağırlıklı olarak, Türkiye nüfusunun dörtte biri ama vakaların ise neredeyse yarısını oluşturur duruma geldi. Bu şuna işaret ediyor; İstanbul'da yaşayanlar Türkiye'nin diğer illerine göre daha risk altında. Yani, sağlam görülen bir kişiyle temas ettiğimizde bulaş riski bu hastalığın daha az görüldüğü bir ile göre en az 2 kat fazla" diye konuştu.

Prof. Öztürk, "Şu an İstanbul, 4-5 kişiden fazlasının oturup bir yerde yemek yemesine uygun sayılarda değil. 10'lu, 20'li 30'lu rakamlarda değil. Evlerdeki toplantıları elden geldiğince erteleyelim ama yapmak zorundaysak kısa süreli, havalandırılan bir ortamda, 10 kişiyi geçmeyecek şekilde yapmalıyız" açıklamasını yaptı.

İskenderun'da balkonlara ve iş yerlerine Türk bayrağı asıldıHatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen patlama ve çıkan çatışmada 2 teröristin ölü ele geçirilmesinin ardından olay yerinde yapılan inceleme çalışması tamamlandı. Vatandaşlar, çevredeki iş yerlerine ve balkonlara Türk bayrakları astı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da şok eden manzara! Ben koronaya da inanmıyorum

İstanbul'da şok eden manzara! Ben koronaya da inanmıyorum

Borcu olana iyi haber! Peşin ödeyenden faiz alınmıyor

Borcu olana iyi haber! Peşin ödeyenden faiz alınmıyor

Kış dönemi için Covid-19 uyarısı: "Kalın giyinin, odanızı havalandırın"

Kış dönemi için Covid-19 uyarısı: "Kalın giyinin, odanızı havalandırın"

Sefaköy D-100'de otobüste yangını

Sefaköy D-100'de otobüste yangını

Sıradaki Haber