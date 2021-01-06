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06.01.2021 - 08:37 | | DHA

Son dakika haberi | İstanbul Valiliği duyurdu! 2 ilçede yasak kararı

Son dakika gelen bir habere göre; Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde toplanma çağrılarına karşılık İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde her türlü gösteri ve yürüyüşün yasaklandığını açıkladı.

Son dakika haberi | İstanbul Valiliği duyurdu! 2 ilçede yasak kararı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü önünde bugün için yapılan toplanma çağrılarına ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada "Yapılması planlanan toplanmanın toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek, bu ilçelerimizde her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklanmıştır" denildi. 

"HER TÜRLÜ TOPLANTI, GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞ YASAKLANMIŞTIR"

Açıklamada şu ifadelereyer verildi: "Saygıdeğer İstanbullular, Bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar tarafından basın ve sosyal medya yoluyla Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde bugün toplanma çağrıları yapılmaktadır. Beşiktaş ve Sarıyer İlçelerimizin Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile yapılması planlanan toplanmanın toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek, bu ilçelerimizde her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklanmıştır. Değerli Hemşehrilerim, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve kanunlar önünde herkes eşittir. Bütün vatandaşlarımızdan beklentimiz; konusu suç teşkil edecek her türlü tutum ve davranışlardan kaçınılması ve aklıselim davranılmasıdır. Güvenlik güçlerimiz, hepimizin huzur ve güvenliği için daima görev başındadır. Gücünü milletimizin engin sevgisi ve yasalarımızdan alan polisimiz; her olayda olduğu gibi, bundan sonra da kanunların verdiği görev, yetki ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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