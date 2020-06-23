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23.06.2020 - 21:23 | | AA

Son dakika: İstanbul Valiliği'nden Esenyurt için açıklama: Mağdurlara konaklama imkanı sağlandı

İstanbul Valiliği: "Esenyurt'ta evlerinde konaklayamayacaklar için Valiliğimizce konaklama imkanı sağlanmış, hasar tespit çalışmalarına başlanmıştır."

Son dakika: İstanbul Valiliği'nden Esenyurt için açıklama: Mağdurlara konaklama imkanı sağlandı

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Bakan Selçuk Esenyurt'ta incelemelerde bulunduAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul'da kuvvetli sağanak yağıştan en çok etkilenen Esenyurt'ta incelemelerde bulundu.Bakan Selçuk: "(İstanbul'daki yağış) Valimizle kaymakamlarımızla sahadayız. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız"
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