Son Dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya vakaların en çok düştüğü ilçeleri açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 2121 yılının İstanbul'daki ilk filyasyon toplantısının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Vali Yerlikaya paylaşımında, "Yılın ilk filyasyon toplantısı sonrası şunu memnuniyetle söyleyebilirim: Her geçen gün vaka sayımız azalıyor. Geçen haftaya oranla en çok düşüş; Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'de. En az düşüş ise; Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu'nda." ifadelerini kullandı.