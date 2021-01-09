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09.01.2021 - 09:50 | | DHA

Son Dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya vakaların en çok düştüğü ilçeleri açıkladı

Gelen bir son dakika haberine göre; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya; İstanbul'da vaka sayılarının her geçen gün azaldığını, geçen haftaya oranla en çok düşüşün Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'de en az düşüşün ise Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu'nda olduğunu açıkladı.

Son Dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya vakaların en çok düştüğü ilçeleri açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 2121 yılının İstanbul'daki ilk filyasyon toplantısının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Vali Yerlikaya paylaşımında, "Yılın ilk filyasyon toplantısı sonrası şunu memnuniyetle söyleyebilirim: Her geçen gün vaka sayımız azalıyor. Geçen haftaya oranla en çok düşüş; Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'de. En az düşüş ise; Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu'nda." ifadelerini kullandı.

Korona yüzünden tabut ustalarının 'can sıkan' mesaisiPandemi sürecinde, cenaze taşımacılığı ile defin işleminde kullanılan tabutta 'sızdırmaya mahal vermeyecek şekilde olması' koşulu, tedbir gereği sadece bir defa kullanılması ve bulaşıcı hastalıktan vefat edenlerin tabutla defnedilmesinden dolayı satışlarda artış yaşandı.
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