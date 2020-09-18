Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya açıkladı! İşte yeni mesai saatleri...

Ali Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları...



İstanbul'da corona virüs önlemlerin önlenmesi için, tüm kurumlarımız güzel bir işbirliği içindeyiz.



Ulaşımda pandemi başında toplu taşıma kullanımı 7,6 milyondu. Bugün 4,1 milyon seviyelerinde.



Yoğunluğun yaşandığı iki zaman dilimi var. Toplu taşımada pik saatteki yoğunluğu gidermek için sadece kamu değil özel sektörde de kademeli mesaiye geçilmesinin uygun olacağı kararına varıldı.



OKULLARIN AÇILIŞ SAATİ BELLİ OLDU



Resmi ve özel olmak üzere ilkokul 1. sınıf öğrencilerimiz, okul öncesi ana sınıfı öğrencilerimiz ayrıca özel eğitim okullarımızın da ana sınıfı ve 1. sınıfındaki öğrencilerimiz, 21 Eylül Pazartesi günü saat sabah 09.30'da ders başı yapacaktır.



28 Eylül 2020 tarihinden itibaren vardiya sistemi ile görev yapan bazı bölge müdürlüklerimiz, jandarma, emniyet, sahil güvenlik komutanlığı 07.00'den başlayın 08 ve 09.00'da mesaiye başlayacak. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz saat 08.00-16.30'da, diğer kamu kuruluşlarımız 09.00-16.30'da mesaiye başlayacaklardır.



SAĞLIK PERSONELİ



Sağlık personeli 08.30-16.30 arası mesai yapacak.



Sanayi sektöründe çalışan kardeşlerimizin mesai başlangıç ve bitiş saatleriyle ilgili olarak iş dünyamız, ticaret odamız, sanayi odamız, ticaret borsası, deniz ticaret odası, TÜSİAD, TİM, Hak İş, Türk-İş, DİSK ve TİSK başta olmak üzere OSB yönetimleri, küçük sanayi sitelerinin yönetimleri sivil kuruluşlarımızla 3 haftadır toplantılar yaptık.



Dünyanın 14. büyük metropolü İstanbul'da hemşehrilerimizin salgından korunması noktasında, görüşlerine başvurduğumuz tüm kesimler kademeli mesaiye geçişin çok net olduğunu ifade etmişlerdir. Bu konuda bir uzlaşı sağlanmıştır. İş dünyamızın temsilcilerine gösterdikleri anlayış ve işbirliği için yürekten teşekkür ediyorum.



Bu çalışmaların tamamlandığında iş dünyamızın bütün temsilcileriyle aynı zamanda büyükşehirle hep birlikte bu saatleri sizlerle paylaşacağız. Ben de sizin gibi çok heyecanlıyım. Çoğu gitti, azı kaldı. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.