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05.02.2021 - 11:24 | | DHA

Son dakika... İstanbul ve Çanakkale Boğazı sis nedeniyle çift yönlü kapatıldı!

İstanbul’da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Özellikle boğaz çevresinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Kimi cep telefonu fotoğraf çekerken kimisi de balık tuttu. Öte yandan Çanakkale Boğazı, sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatılırken, Gelibolu- Lapseki hattındaki feribot seferleri de geçici süreyle durduruldu.

Son dakika... İstanbul ve Çanakkale Boğazı sis nedeniyle çift yönlü kapatıldı!

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu. Oluşan sis bulutunda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü adeta görünmez hale geldi.

Bazıları sahilde spor yaparken bazıları da cep telefonu ile bu manzarayı ölümsüzleştirdi.

ÇANAKKALE

Çanakkale’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, deniz trafiğini olumsuz etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Yetkililer, güney ve kuzeyden Çanakkale Boğazı'na giriş yapma hazırlığındaki gemilerin kaptanlarını telsiz ile bilgilendirdi.

Çanakkale Boğaz hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., yoğun sis nedeniyle Gelibolu- Lapseki hattındaki feribot seferlerinin geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı.

 

 

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