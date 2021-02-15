15.02.2021 - 11:21 |
Son dakika! İstanbul yönünde trafik durdu! Ekipler olay yerinde...
TEM'de trafik durdu. Selimpaşa - Celaliye arasında meydana gelen TIR kazasının ardından trafikte yoğunluk yaşanıyor. Radyo Trafik'in geçtiği bilgilere göre; İstanbul yönünde meydana gelen kazaya ekipler müdahale ediyor.
İstanbul'da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan TIR kazasının ardından, trafik durdu.
Detaylar birazdan...
Eyüpsultan'da spor salonu çöktü! İşte felaketin boyutu...Eyüpsultan'da dün akşam saatlerinde bir lisenin kapalı spor salonun çatısı yoğun kar nedeniyle çökmüş, yaşanan olay sonrası 6 araç çatının altında kalmış, bir elektrik direği devrilmişti. Günün aydınlanmasıyla spor salonunda oluşan hasar ortaya çıktı.