Son dakika! İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapacağı çalıma nedeniyle Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinin bazı mahallelerine 30 saat süreyle su verilemeyecek.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında zorunlu olarak deplase bağlantı çalışmaları yapılacak.

Çalışma nedeniyle Esenyurt'ta Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar, Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt mahallelerinde kesinti olacak.

YARIN AKŞAM BAŞLIYOR

Başakşehir'de, Bahçeşehir 1. ve 2. Kısıma, Avcılar’da Yeşilkent mahallesine, Büyükçekmece'de Karaağaç mahallesine, Arnavutköy’de Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır’a, Çatalca’da ise Bahsayiş mahallelerine 05 Ocak 2021 Salı günü 21.00 ile 07 Ocak 2021 Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle su verilemeyecek.

BARAJLAR KRİTİK SEVİYEDE

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla 19,79 olarak ölçüldü. 2008 yılında ise barajlardaki su oranı yüzde 26,35 olarak gerçekleşmişti.

İSKİ internet sitesinde yer alan bilgilere göre su miktarı Istrancalar'da yüzde 23,76, Terkos'ta yüzde 21,01, Sazlıdere'de yüzde 5,33, Alibey'de yüzde 29,85, Büyükçekmece'de yüzde 17,72, Ömerli'de yüzde 16,67, Darlık'ta yüzde 46,46 olarak kaydedildi.

İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı 166 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

İstanbul’da kış döneminde günlük ortalama 2,8 milyon metreküp su tüketiliyor.

Öte yandan İstanbul'a su sağlayan kaynaklar olan Yeşilçay ve Melen'den 2020 yılında 477 milyon 745 bin metreküp su alındığı açıklandı. Barajlardaki su miktarının kritik seviyelere inmesinin ardından bu kaynaklardan sağlanan su miktarı da büyük artış gösterdi.

Barajlardaki doluluk oranı, 4 ocak tarihi baz alındığında, 2005'te yüzde 44,42, 2006'da yüzde 75,36, 2007'de yüzde 56,76, 2008'de yüzde 26,35, 2009’da yüzde 35,88, 2010'da yüzde 93,32, 2011'de yüzde 83,96, 2012'de yüzde 60,91, 2013'te yüzde 64,23, 2014'te yüzde 35,81, 2015'te yüzde 70,52, 2016'da yüzde 58,32, 2017'de yüzde 53,50, 2018'de yüzde 64,95, 2019'da 83,25, 2020'de yüzde 39,02, 2021'de ise yüzde 19,79 olarak gerçekleşti.