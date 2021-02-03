Ä°stanbul'da kuraklÄ±k nedeniyle barajlardaki doluluk oranÄ± 9 Ocak 2021 tarihinde yÃ¼zde 19.16'ya kadar dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ã–nce yaÄŸmur ardÄ±ndan gelen kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±yla birlikte barajlarÄ±n su seviyelerindeki artÄ±ÅŸ sÃ¼rÃ¼yor. En dÃ¼ÅŸÃ¼k doluluk oranÄ±nÄ±n Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¼nden bu yana geÃ§en 25Â gÃ¼nde, Ä°stanbul barajlarÄ±ndaki doluluk oranÄ± yÃ¼zde 43.45'a ulaÅŸtÄ±. 25 gÃ¼nde doluluk oranÄ±ndaki yÃ¼zde 24.29Â arttÄ±.Â Bir dÃ¶nem kuruma noktasÄ±na yaklaÅŸan AlibeykÃ¶y barajÄ±nda su seviyesi 52.41 olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼.

Ä°stanbul'un barajlarÄ±nda geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l en fazla doluluk oranÄ± yÃ¼zde 66.58'le mayÄ±s ayÄ±nda Ã¶lÃ§Ã¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Bu tarihten itibaren baÅŸlayan dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸte eylÃ¼l ayÄ±nda doluluk oranÄ± yÃ¼zde 41.95, KasÄ±m ayÄ±nda yÃ¼zde 27.66 olarak kayÄ±tlara geÃ§miÅŸti. AralÄ±k ayÄ±nda yÃ¼zde 22.32'ye gerileyen baraj doluluk oranlarÄ± son olarak 9 Ocak 2021 tarihinde en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviye olan 19.16'ya kadar gerilemiÅŸti.

5 BARAJ YÃœZDE 50'NÄ°N ÃœZERÄ°NE Ã‡IKTI

Ä°stanbul'un 5 barajÄ±nda doluluk oranÄ± yÃ¼zde 50'nin Ã¼zerineÂ Ã§Ä±ktÄ±. Istrancalar'da doluluk oranÄ± yÃ¼zde 93.82, DarlÄ±k'ta 55.88, ElmalÄ± BarajÄ±nda yÃ¼zde 50.36, Kazandere BarajÄ±nda yÃ¼zde 70.52, AlibeykÃ¶y barajÄ±nda yÃ¼zde 52.41'e ulaÅŸtÄ±.Â Ancak son gÃ¼nlerdeki artÄ±ÅŸa raÄŸmen baraj doluluk oranlarÄ± geÃ§en yÄ±lÄ±n gerisinde kaldÄ±. GeÃ§en yÄ±l bu tarihte Ä°stanbul barajlarÄ±nda 498 milyon metrekÃ¼p su bulunuyordu. Åžu anda baraj havzalarÄ±nda 377.4 milyon metre kÃ¼p su depolanmÄ±ÅŸ durumda .

Ä°stanbul barajlarÄ±nÄ±n bugÃ¼n itibariyle doluluk oranlarÄ± ÅŸÃ¶yle:

-Ã–merli BarajÄ± doluluk oranÄ± yÃ¼zde 47.37

-PapuÃ§dere barajÄ± doluluk oranÄ± yÃ¼zde 21.80

-SazlÄ±dere barajÄ± doluluk oranÄ± yÃ¼zde 20.21

-BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece barajÄ± doluluk oranÄ± yÃ¼zde 45.39

-AlibeykÃ¶y barajÄ± doluluk oranÄ± yÃ¼zde 52.41

-Terkos barajÄ± doluluk oranÄ± yÃ¼zde 41.77

-Kazandere barajÄ± doluluk oranÄ± yÃ¼zde 70.52

-ElmalÄ± barajÄ± doluluk oranÄ± yÃ¼zde 50.36

-DarlÄ±k barajÄ± doluluk oranÄ± yÃ¼zde 55.88

-Istrancalar barajÄ± doluluk oranÄ± yÃ¼zde 93.82

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