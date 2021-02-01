Son dakika: Ege'de şiddetli deprem! İstanbul'da da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 11.35'te ve 3,42 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Aynı bölgede sabah saat 08.46'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, ardından en büyüğü 4,8 büyüklüğünde çok sayıda artçı kaydedilmişti.

İSTANBUL'DAN DA HİSSEDİLDİ!

Bölge sabah saatlerinden bu yana beşik gibi sallanırken, Karaburun açıklarında oluşan deprem, İstanbul dahil çevre illerden de hissedildi.

"7'NİN ÜZERİNDE DEPREM OLUŞTURABİLECEK BİR FAY"

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy bölgede yaşanan depremleri değerlendirdi. İşte Ersoy'un açıklamalarından satır başları:

6,6'LIK DEPREMİN ARTÇISI OLARAK KABUL EDİLEBİLİR Mİ?

Hayır edilemez. Çünkü çok farklı bir bölgede. Ege Denizi aslında bir deprem denizi yani çok sayıda ada olmasının Ege kıyılarının çok girintili çıkıntılı olmasının nedeni depremler.

Bu depremi tanımlayacak olursak İzmir'in Kuzey Batısındaki Midilli Adası'nın Güneyinde denizin içerisinde Midilli fayı var. Bu fay oldukça uzun bir fay. Normalde kapasite olarak 7'nin üzerinde deprem oluşturabilecek bir fay.

"BU BÖLGENİN DEPREM KAPASİTESİ VAR"

Bunun üzerinde 4 tane insanların çok hissedebileceği 4'ten büyük depremler meydana geldi ve geliyor. Bu süreç biraz devam edecek ve bu süreç boyunca da İzmir kıyılarında Manisa'da bu çevrelerde insanlar bu depremi oldukça hissedecekler. Bu çok normal bir şey. Kendi sınırlarımızda olmasa bile bu kadar uzaklıktaki çevreyi etkilemesi çok normal bu bölgenin deprem kapasitesi var.

Hemen ardından büyük bir deprem olacak demek istemiyorum ama kapasiteyi ortaya koymak açısından söylüyorum. Midilli fayı daha büyük depremler oluşturabilecek kapasiteye sahip.

BÜYÜK MARMARA DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

Ege Bölgesi'ndeki herhangi bir depremin Marmara'daki bir depremi tetiklemesi mümkün değil çok ayrı. Hissetme başka tetikleme başka etkilenme başka kavramlar.

DEPREM FIRTINASI!

Sabah saat 08.47'de ise 5.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü yine Ege Denizi olan deprem. İzmir ve Balıkesir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu.

Daha sonra depremin büyüklüğüyle ilgili revize geçen AFAD ve Kandilli, sarsıntıyı 4.8 olarak güncelledi.

Öte yandan bölgede bir deprem daha meydana geldi. Saat 09.00'da İzmir'in Karaburun açıklarında meydana gelen 3. deprem 4.7 büyüklüğünde... AFAD'ın açıkladığı depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.

Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 09.34'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

BAKAN KURUM: EKİPLERİMİZ İNCELEMELERİNİ BAŞLATTI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki depreme ilişkin, 'İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz incelemelerini başlattılar. Şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık.' açıklamasını yaptı.

İZMİR VALİSİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine, sabah saatlerindeki depremlerin ardından kent genelinde tarama yapıldığını belirtti.

Vali, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumunun bildirilmediğini kaydetti.

Alandaki taramaların sürdüğünü aktaran Köşger, "Depremlerde şu ana kadar can kaybı ya da hasar bilgisi ulaşmadı. Karaburun başta olmak üzere kent genelinde taramalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan da depremler sonrası mahallelerde geniş çaplı tarama yaptıklarını, bir yıkım veya can kaybı ile karşılaşmadıklarını belirti.

Erdoğan, ekiplerin alandaki çalışmalara devam ettiğini ifade etti.

Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.46'da 5,1, bir dakika sonra 4,8 büyüklüğünde iki deprem kaydedilmişti.