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27.03.2020 - 08:04 |

Son dakika... İstanbul'da corona mezarlığı! Uyarı yapıldı

Gelen son dakika bilgisine göre, İstanbul’da corona virüsten ölenler kentin iki yakasında bulunan Beykoz ve Kilyos’taki mezarlıklara gömülecek.

Son dakika... İstanbul'da corona mezarlığı! Uyarı yapıldı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Bilim Kurulu, ilgili bakanlıklar ve Diyanet’in tavsiye kararları çerçevesinde, corona virüsten ölenler için normal gömü işleminin de devam ettiği bu iki mezarlık ayrıldı. Corona'dan ölenlerin cenazeleri prosedür gereği tabutla gömülüyor. Yetkililerden alınan bilgiye, aile mezarlıkları tabutla gömü işlemine uygun olması halinde cenazeler, aile mezarlıklarına gömülebilecek. Cenaze sahipleri isterlerse de, cenazelerini, 6 ay ya da 1 yıl sonra aile mezarlığına nakledebilecek.

TOPRAĞA GEÇMEZ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, corona virüsten ölenlerin defin işlemleriyle ilgili şunları söyledi: “Ölüden bulaşma riski yok. Virüsün toprağa, oradan bitkiye, oradan da insana bulaşma gibi bir yolu yok. Virüsü hayatta kalanlar bulaştırıyor. Corona virüsten ölenlere normal defin işlemi yapılıyor. Cenaze ile temas edenlerin bütün önlemleri almaları, cenaze sahiplerinin de taziye ortamları yaratmamaları gerekiyor. Asıl bulaş yolu cenaze namazındaki kalabalıklar.

CENAZEYİ YIKAYANLARA UYARI 

Ancak cenazeyi yıkayan kişinin maske, gözlük, eldiven ve önlük takması lazım. Kefenleyip mezara koyduktan sonra etrafa virüs bulaşması söz konusu değil. Tabuttan su sızıyorsa, buna dokunmak, elini yüzüne götürmek tehlikeli. Yani cenazeyle temas eden kişi tüm önlemleri alırsa, cenazeyi gömen kişilerin koruyucu tedbirleri varsa, tabutla da kefenle de gömebilir. Toprakla örttükten sonra bir problem kalmıyor.”

Bu arada Çekmeköy Yukarı Baklacı mevkiinde bulunan ormanlık alan içerisine belediye ekipleri yeni mezar yerleri açtı. Çekmeköy ve Beykoz sınırları içerisinde kalan bu bölgede koronavirüsten ölenlerin gömülmesine mahalle sakinleri tepki gösterdi. Çevik Kuvvet ekipleri gelerek kalabalığı dağıttı. (Hürriyet)

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