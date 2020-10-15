Son dakika! İstanbul'da deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; Marmara Denizi'nde saat 16.55'te 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 4.8 kilometre olarak ölçüldü. Deprem özellikle Esenyurt ve Avcılar gibi kıyı ilçelerde hissedildi.