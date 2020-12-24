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24.12.2020 - 14:50 | | İHA

Son dakika... İstanbul’da dev operasyon! Hepsi tek tek durduruldu

İstanbul genelinde "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi. Helikopter destekli uygulamada narkotik köpeği “Kanıt” da arama yaptı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri saat 13.00’ten itibaren il genelinde "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirdi. Kent genelinde gerçekleştirilen uygulamada en işlek caddelere uygulama noktaları kuruldu. Uygulama yapan polis ekipleri şüpheli kişiler ve araçlar üzerinde kontrollerini gerçekleştirdi.

Son dakika... İstanbul’da dev operasyon Hepsi tek tek durduruldu

Araçlar tek tek durdurulduktan sonra sürücü ve yolcuların kimlik kontrolü ve üst araması yapıldı. Narkotik köpekleri de araçlar üzerinde uyuşturucu madde aramasında kullanıldı. Asayiş veya trafik yönünden kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Yakalanacağını anlayınca intihar ettiBursa'da gece yarısı buluştuğu arkadaşı Hakan Doğan’ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra 110 kilometre mesafe giderek, park ettiği otomobilinde uyuyan Aybars Y. uyandığında polisleri görünce aynı tabancayı başına ateşleyerek, yaşamına son verdi.
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