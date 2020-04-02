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02.04.2020 - 11:31 | | İHA

Son dakika haberler: İstanbul’da eczanelerin çalışma saatlerine yeni düzenleme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kentteki eczanelerin pazar hariç 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet vereceğini bildirdi.

Son dakika haberler: İstanbul’da eczanelerin çalışma saatlerine yeni düzenleme

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.

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