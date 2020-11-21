Son dakika... İstanbul'da iş merkezinde yangın! Ekipler bölgede

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, çatı katı yangından dolayı kullanılamaz hale geldi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.