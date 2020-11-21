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21.11.2020 - 07:56 | | DHA-İHA

Son dakika... İstanbul'da iş merkezinde yangın! Ekipler bölgede

Gelen son dakika haberine göre, İstanbul Şişli'de Perpa İş Merkezi'nde en üst katta bulunan bir iş yerinde sabah saat 07.00 sıralarında yangın çıktı.

Son dakika... İstanbul'da iş merkezinde yangın! Ekipler bölgede

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, çatı katı yangından dolayı kullanılamaz hale geldi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

D-100 karayolunda sığırcık ölümleriSakarya'nın Hendek ilçesinde, 50 civarında sığırcık kuşu D- 100 karayolunda ölü ve yaralı bulundu. Hendek'te kuşları kurtarmak için kendisini yola atan Kenan Esenboğa o anlattı anlattı.
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