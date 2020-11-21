21.11.2020 - 07:56 | | DHA-İHA
Son dakika... İstanbul'da iş merkezinde yangın! Ekipler bölgede
Gelen son dakika haberine göre, İstanbul Şişli'de Perpa İş Merkezi'nde en üst katta bulunan bir iş yerinde sabah saat 07.00 sıralarında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, çatı katı yangından dolayı kullanılamaz hale geldi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.