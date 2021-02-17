Son dakika: İstanbul'da kar yağışı trafiği felç etti

İstanbul'da kar yağışı, bazı bölgelerde etkisini sürdürüyor. Kentte birkaç gündür görülen kar yağışı, Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Maltepe, Kartal, Üsküdar, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de etkili şekilde devam ediyor. Bazı bölgelerde ise yağış tipi şeklinde görülüyor.

Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Beyoğlu, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçeleri olmak üzere birçok bölgede kar yağışı aralıklı sürüyor.

GÖRÜŞ MESAFESİ 10 METREYE KADAR DÜŞTÜ

Yoğun kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu Kavacık Mevkii Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Karla kaplanan yolda araç sürücüleri ilerlemekte zorluk çekti. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Tuzlama araçları bölgeye gelerek çalışma yaptı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

KAĞITHANE'DE KAR BASTIRDI, ARAÇLAR YOLDA KALDI

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Kağıthane'de sabah işe gitmek isteyenler araçları ile yolda kaldı.

Kağıthane'de karla kaplanan yollar nedeniyle işe gitmek için yola çıkan birçok kişi araçlarıyla yolda kaldı. Bazıları patinaj çekerek gitmeye çalıştı.

Kar yağışı etkili olduğu bazı bölgelerde görüş mesafesini olumsuz etkiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye ekiplerince yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışması yapılıyor.

İDO'NUN BAZI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla saat 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

İBB'nin trafik durumu haritasına göre İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 09.34 itibarıyle yüzde 71'i buldu.

AKŞAMA KADAR ARALIKLI KAR BEKLENİYOR

Marmara Bölgesi'nin doğusunda akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede çok bulutlu hava hakim olacak.

Bölgenin doğusunda akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağması bekleniyor. Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yer yer yoğun kar beklenirken rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esecek.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Bölgede kuvvetli rüzgar, kar yağışı ve zirai don beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.