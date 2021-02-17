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17.02.2021 - 09:07 | | DHA

Son dakika: İstanbul'da kar yağışı trafiği felç etti

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Sürücüler yollarda ilerlemekte, zorlu anlar yaşadı. Trafik bazı bölgelerde tıkandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu Kavacık Mevkii Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Karla kaplanan yolda araç sürücüleri ilerlemekte zorluk çekti. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Tuzlama araçları bölgeye gelerek çalışma yaptı. Kar yağışı Kavacık ve çevresinde etkisini arttırarak sürüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü. Sarıyer'de Büyükdere Caddesi ise karla kaplandı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Öte yandan İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik saat 09.34 itibarıyle yüzde 71'e ulaştı.

Trafik durma noktasında! Şehir felç
Trafik durma noktasında! Şehir felç
Trafik durma noktasında! Şehir felç
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İstanbul'da kar yağışı, bazı bölgelerde etkisini sürdürüyor. Kentte birkaç gündür görülen kar yağışı, Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Maltepe, Kartal, Üsküdar, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de etkili şekilde devam ediyor. Bazı bölgelerde ise yağış tipi şeklinde görülüyor.

Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Beyoğlu, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçeleri olmak üzere birçok bölgede kar yağışı aralıklı sürüyor.

GÖRÜŞ MESAFESİ 10 METREYE KADAR DÜŞTÜ

Yoğun kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu Kavacık Mevkii Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Karla kaplanan yolda araç sürücüleri ilerlemekte zorluk çekti. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Tuzlama araçları bölgeye gelerek çalışma yaptı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.  

Son dakika: İstanbulda kar yağışı trafiği felç etti

KAĞITHANE'DE KAR BASTIRDI, ARAÇLAR YOLDA KALDI

Sabah  saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Kağıthane'de sabah işe gitmek isteyenler araçları ile yolda kaldı. 

Son dakika: İstanbulda kar yağışı trafiği felç etti

Kağıthane'de karla kaplanan yollar nedeniyle işe gitmek için yola çıkan birçok kişi araçlarıyla yolda kaldı. Bazıları patinaj çekerek gitmeye çalıştı.

Son dakika: İstanbulda kar yağışı trafiği felç etti

Kar yağışı etkili olduğu bazı bölgelerde görüş mesafesini olumsuz etkiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye ekiplerince yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışması yapılıyor. 

Son dakika: İstanbulda kar yağışı trafiği felç etti

İDO'NUN BAZI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla saat 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

İBB'nin trafik durumu haritasına göre İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 09.34 itibarıyle yüzde 71'i buldu.

Son dakika: İstanbulda kar yağışı trafiği felç etti

AKŞAMA KADAR ARALIKLI KAR BEKLENİYOR

Marmara Bölgesi'nin doğusunda akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede çok bulutlu hava hakim olacak.

Bölgenin doğusunda akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağması bekleniyor. Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yer yer yoğun kar beklenirken rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esecek.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Bölgede kuvvetli rüzgar, kar yağışı ve zirai don beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. 

    Yumurta üreticisinden 'gezen tavuk yumurtası' uyarısıHATAY'da yumurta üreticisi Necmettin Çalışkan, 'gezen tavuk yumurtası' adıyla pazarlanan ve koronavirüs pandemisi nedeniyle daha çok ilgi gören ürünlerin bugün için Türkiye'de üretiminin mümkün olmadığını söyledi. Yumurta konusunda tüketicinin kandırıldığını ifade eden Çalışkan, "Ülkemizde 'gezen tavuk yumurtası' gibi isimlerle ürünler pazarlanmaktadır. Doğrusunu isterseniz, bu noktada 'gezen tavuk' tanımına yeterli derecede uyan üretim yapılmamaktadır" dedi.
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