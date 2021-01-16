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16.01.2021 - 13:23 | | DHA

Son dakika! İstanbul'da kısıtlama denetimleri sürüyor

Gelen bir son dakika haberine göre; Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cuma akşamı saat 21.00'de başlayan ve pazartesi 05.00'te sona erecek olan sokağa çıkma yasağı denetimleri devam ediyor.

Son dakika! İstanbul'da kısıtlama denetimleri sürüyor

Yeni tip Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların yedinci haftasında emniyet güçleri denetimlerini sürdürüyor. Şehrin birçok farklı noktasında kurulan uygulama noktalarında polis ekipleri, otomobilleri ve motosikletleri tek tek durdurarak kontrol ediyor. Ekipler, durdurdukları kişilerin kimlik ve çalışma izinlerini sorgulayarak kısıtlamaya uyulup uyumadığını denetlemeye devam ediyor.

Şehrin farklı yerlerinde kurulan uygulama noktalarındaki denetimlerin kısıtlama boyunca süreceği öğrenildi.

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