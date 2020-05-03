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03.05.2020 - 13:00 | | İHA/DHA

Son dakika... İstanbul’da korku dolu anlar! Tarihi sur çöktü

Gelen bir son dakika haberine göre, Fatih'te Topkapı Kaleiçi’nde bulunan tarihi surların bir kısmında aniden çökme meydana geldi.

Son dakika... İstanbul’da korku dolu anlar! Tarihi sur çöktü

İstanbul Fatih ilçesi Topkapı Kaleiçi’nde bulunan tarihi surların bir kısmında aniden çökme meydana geldi. Surlardan kopan kaya parçaları yola düşerken, yoldan geçen aracın olmayışı olası bir faciayı önledi.

Çevredeki vatandaşlar kaya parçalarını yoldan kaldırırken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

MSB: 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
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