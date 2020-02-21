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21.02.2020 - 17:22 | | DHA

Son dakika... İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler bölgede

Gelen son dakika haberine göre, İstanbul Şişli'de bulunan ahşap binada yangın çıktı.

Son dakika... İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler bölgede

Son dakika haberine göre, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

 

Kritik görüşme bu akşam! Gözler o saat çevrildi... 'Tavrımızı belirleyecek'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bu akşam Putin ile görüşeceklerini belirten Erdoğan, "Görüşmenin neticesi tavrımızı belirleyecek" dedi.
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