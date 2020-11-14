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14.11.2020 - 20:19 | | AA

Son dakika... İstanbul'da kritik koronavirüs toplantısı! 'Kaçınılmaz görünen tedbirleri ele aldık'

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında İstanbul'da bakan yardımcıları, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, artan hasta yükü, temaslı takibi, tedbirler ve yeni mücadele stratejisi ele alındı.

Son dakika... İstanbul'da kritik koronavirüs toplantısı! 'Kaçınılmaz görünen tedbirleri ele aldık'

Bakan Koca, Twitter hesabından, "İstanbul'da son durum toplantısı" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bakan yardımcıları, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla toplantı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Koca, toplantıda artan hasta yükünü, temaslı takibini, kaçınılmaz görünen tedbirleri ve yeni mücadele stratejisini ele aldıklarını ifade etti. 

Paylaşımda, toplantıdan bir fotoğraf da yer aldı.




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