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14.11.2020 - 19:10 |

Son dakika: Bakan Koca ağır hasta sayısına dikkat çekerek son durumu açıkladı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 150 bin 141 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 116 kişiye hastalık tanısı konuldu, 92 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 423 oldu, son 24 saatte 2 bin 298 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 351 bin 102'ye yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede ağır hasta sayısına dikkat çekti.

Son dakika: Bakan Koca ağır hasta sayısına dikkat çekerek son durumu açıkladı

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

Bugün tespit edilen 3.116 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Hastane yükümüz ve sağlık çalışanlarımızın omuzundaki yük artıyor. Mevcut hasta yükünü taşınabilir seviyede tutmak için tedbirlere uymak zorundayız. Birlik olup mücadeleye güç verin.

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