10.07.2020 - 12:51 | | DHA
Son dakika: İstanbul'da orman yangını! Ekipler bölgede
Son dakika gelen habere göre İstanbul'da Sarıyer'de ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İYİ Parti Milletvekili Türkkan'ın kızı kuralları böyle çiğnedi!Yılbaşında evinde verdiği parti ile gündeme gelen İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, bu kez de sirenli bir araçla emniyet şeridinden hızla gittiği görüntüleri Instagram hesabından paylaştı. Dilara Türkkan'ın paylaştığı görüntüler büyük tepki çekerken, bir sonraki gönderisine 'Yetişirim demiştim' diye not düşmesi dikkatlerden kaçmadı.