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24.10.2020 - 15:19 | | DHA

Son dakika: İstanbul'da rezidansta 3 kişi silahla vuruldu

Son dakika gelen habere göre İstanbul Şişli'de rezidanstaki 3 kişi silahla vuruldu.

Son dakika: İstanbul'da rezidansta 3 kişi silahla vuruldu

Şişli Mecidiyeköy'de ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Son dakika: İstanbulda rezidansta 3 kişi silahla vuruldu

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri'de önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Eğip bükmeden açıkça söylüyorum. Türkiye sınırlarının dibinde bir terör devleti kurulmasına asla izin vermeyeceğiz." dedi. Macron'u sert bir dille eleştiren Erdoğan, "Macron'un İslam ve müslümanlarla ile derdi nedir? Macron'un zihinsel tedaviye ihtiyacı var!" dedi.
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