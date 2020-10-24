24.10.2020 - 15:19 | | DHA
Son dakika: İstanbul'da rezidansta 3 kişi silahla vuruldu
Son dakika gelen habere göre İstanbul Şişli'de rezidanstaki 3 kişi silahla vuruldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri'de önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Eğip bükmeden açıkça söylüyorum. Türkiye sınırlarının dibinde bir terör devleti kurulmasına asla izin vermeyeceğiz." dedi. Macron'u sert bir dille eleştiren Erdoğan, "Macron'un İslam ve müslümanlarla ile derdi nedir? Macron'un zihinsel tedaviye ihtiyacı var!" dedi.