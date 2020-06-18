18.06.2020 - 12:59 | | DHA/İHA
Son dakika... İstanbul'da şiddetli yağmur ve dolu!
Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul'da şiddetli yağmur ve dolu yağışı etkili oluyor. Bağcılar'da etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü.
İBB AKOM’dan yapılan uyarıların ardından İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor. Bağcılar ve Güngören'de bir anda etkili olan yağış nedeniyle kimi vatandaşların binaların altında beklediği, kimi vatandaşların ise şemsiyelerini açtığı görüldü. Çocukların ise yağmur nedeniyle sokaklarda koşuşturması dikkat çekti.
Aniden bastıran yağış kameralara yansıdı.