28.10.2020 - 16:25 | | DHA
Son dakika... İstanbul'da tatil trafiği başladı! Yoğunluk yüzde 53'e ulaştı
Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilini, hafta sonuyla birleştirip yola çıkanlar nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve hafta sonu tatilini cuma günü ile birleştirip, 4 buçuk günlük tatile çıkacak olanlar yola çıktı. İstanbul trafiğindeki yoğunluk da arttı.
Özellikle köprü ve bağlantı yollarındaki yoğunluk dikkat çekti. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Kadıköy D-100 karayolunda her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşandı.
Saat 16.00 itibarıyla trafik yoğunluğu 53'e yaklaştı.
Sürücülerin dikkatsizliği kazaya neden olduEylül ayında meydana gelen trafik kazalarından bazıları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıdı. Ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarının sürücülerin dikkatsizliği ve kuralların ihlali sonucunda meydana geldiği görüldü.