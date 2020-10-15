MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... İstanbul'da terör operasyonu! 7 şüpheli yakalandı
ABONE OL
15.10.2020 - 14:21 | | İHA

Son dakika... İstanbul'da terör operasyonu! 7 şüpheli yakalandı

Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul’da terör örgütü DHKP-C’ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Son dakika... İstanbul'da terör operasyonu! 7 şüpheli yakalandı

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi. TAYAD (Tutuklu Aileler ve Yardımlaşma Derneği) ile Şişli’deki İdil Kültür Merkezi’nde eylem içerikli patlayıcı madde ve örgütsel doküman bulundurulduğu istihbaratını alan polis, dün söz konusu adreslere operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruzCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kırmızı ışıkta otomobilinde vuruldu!

    Kırmızı ışıkta otomobilinde vuruldu!

    SGK yılda 1 kez ödüyor! Milyonlara ücretsiz…

    SGK yılda 1 kez ödüyor! Milyonlara ücretsiz…

    Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

    Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

    Terör örgütü HTŞ üyesi 4 şüpheli adliyede

    Terör örgütü HTŞ üyesi 4 şüpheli adliyede

    Sıradaki Haber