MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika: İstanbul'da terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
ABONE OL
25.12.2020 - 03:14 | | AA-DHA

Son dakika: İstanbul'da terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul’da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide’ye yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika: İstanbul'da terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide’nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından ekipler, söz konusu terör örgütleriyle bağlantılı oldukları ileri sürülen 10 şüphelinin yakalanması için kent genelinde 7 ilçede önceden belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Son dakika: İstanbulda terör operasyonu Çok sayıda gözaltı var

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı, adreslerde arama yapıldı.

Son dakika: İstanbulda terör operasyonu Çok sayıda gözaltı var

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Son dakika: İstanbulda terör operasyonu Çok sayıda gözaltı var

Ankara'dan yola çıkan 61 ambulans İstanbul'a geldiAnkara'dan yola çıkan 61 ambulans akşam saatlerinde konvoy halinde İstanbul'a geldi. Tam donanımlı yeni ambulansların bir kısmı eskileriyle değiştirilerek bir kısmı ise yeni açılan 112 noktalarında vatandaşlara hizmet verecek.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Zeytinburnu'nda motosiklet kazası! İki kardeş ağır yaralı

Zeytinburnu'nda motosiklet kazası! İki kardeş ağır yaralı

6 gün içinde imzalanmaz ise geçersiz olur...

6 gün içinde imzalanmaz ise geçersiz olur...

Virüsün yeni türü Güney Afrika'da görüldü

Virüsün yeni türü Güney Afrika'da görüldü

Son dakika: İstanbul'da terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika: İstanbul'da terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet