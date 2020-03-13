13.03.2020 - 17:28 | | DHA
Son dakika | İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 69'a ulaştı
Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul’da corona virüsten korunmak için toplu taşıma kullanmaktan kaçınan vatandaşların trafiğe araçları ile çıkması, okulların tatil edilmesiyle birlikte trafik yoğunluğu yüzde 69'a ulaştı.
İstanbul’da corona virüs önlemi olarak toplu ulaşım kullanmayarak araçlarıyla yola çıkan kişilere, memleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencilerin de eklenmesiyle trafikte yoğunluk oluştu.
Saat 19.07'de trafik yoğunluğu yüzde 69'a ulaştı. Yoğunluğun ilerleyen saatlerde artması bekleniyor.