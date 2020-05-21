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21.05.2020 - 17:21 | | DHA

Son dakika: İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 60'a ulaştı!

Bir son dakika haberine göre, İstanbul trafiğinde son zamanların an yoğun anlarından birisi yaşanıyor. İstanbul trafik yoğunluğu haritasını gösteren haritaya göre, 17:30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 60'a ulaştı.

Son dakika: İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 60'a ulaştı!

 İstanbul trafiği, son zamanların en yoğun anlarından birini yaşıyor. Saat 17.00 itibariyle İstanbul trafik yoğunluk haritasına göre, trafik yoğunluğu yüzde 60'a ulaştı.

Trafik yoğunluğu özellikle Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehiter Köprğüsü girişinde, D-100 Karayolu Cevizlibağ ile Küçükçekmece arasında, Basın Ekpres Yolu'nun TEM Otoyolu bağlantısında yoğun trafik yaşanıyor.  

 

 

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