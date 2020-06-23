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23.06.2020 - 13:47 | | DHA

Son dakika... İstanbul'da yağmur! Hortum oluştu, yollar göle döndü

Son dakika haberi... İstanbul'da beklenen yağmur başladı. İstanbul'un bazı bölgelerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kentin Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde aniden bastıran yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam etti. Avrupa Yakası'nda Sarıyer'de de yağış başlarken bazı bölgelerde ise dolu yağışı etkili oldu. Öte yandan Çatalca'da hortum oluştu. O anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Son dakika... İstanbul'da yağmur! Hortum oluştu, yollar göle döndü
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Son dakika! Meteoroloji uyarmıştı! İzmir ve Bursa'nın ardından İstanbul'da da başladı! Süper hücre uyarısı...
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İstanbul'da beklenen yağmur başladı. Üsküdar'da etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü. Trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

HORTUM ÇIKTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Çatalca ve Hadımköy'de hortum oluştu. Hortumu gören ve cep telefonları ile kaydeden vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

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 ÜSKÜDAR'DA AĞAÇLAR BÖYLE UÇTU

Üsküdar Acıbadem'de şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle yol kenarındaki ağaçlardan bazıları devrildi. Uçuşan ağaçlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Son dakika... İstanbulda yağmur Hortum oluştu, yollar göle döndü

ÇEKMEKÖY'DE YAĞIŞ TRAFİĞİ FELÇ ETTİ

İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan sağanak Anadolu Yakası'nda etkili oldu. Çekmeköy Şile Otoyolu Madenler Mevkii'nde bulunan alt geçit suyla doldu. Ümraniye Şile istikametinde yoğun yağış asfaltı kaldırdı. Yağış nedeniyle iki şerit trafiğe kapatıldı. Alt geçidin kapatılması nedeniyle Şile yönünde uzun kuyruklar oluştu. Trafik durma noktasına gelirken bazı vatandaşların otomobilleri yolda mahsur kaldı.

Son dakika... İstanbulda yağmur Hortum oluştu, yollar göle döndü

ESENYURT'TA ÇATIDAN KOPAN PARÇALAR ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Esenyurt Aşık Veysel Caddesi'nde özel bir tıp merkezinin çatısından demir levhalar, yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle aşağıdaki araçların üzerine uçtu. Olayda park halinde bulunan 6 araç zarar gördü. Yoldan geçen iki kişi ise olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Öte yandan Yoğun sağnağın görüldüğü bölgede kısa süreli dolu yağışı da oldu.

Son dakika... İstanbulda yağmur Hortum oluştu, yollar göle döndü

Son dakika! Çatalca ve Hadımköy'de hortum paniği! İşte o anlar (Video)Beklenen yağmur İstanbul'da başladı. Sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken Hadımköy ve Çatalca'da meydana gelen hortum kameralara böyle yansıdı.
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