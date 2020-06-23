Son dakika... İstanbul'da yağmur! Hortum oluştu, yollar göle döndü

İstanbul'da beklenen yağmur başladı. Üsküdar'da etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü. Trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

HORTUM ÇIKTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Çatalca ve Hadımköy'de hortum oluştu. Hortumu gören ve cep telefonları ile kaydeden vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

ÜSKÜDAR'DA AĞAÇLAR BÖYLE UÇTU

Üsküdar Acıbadem'de şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle yol kenarındaki ağaçlardan bazıları devrildi. Uçuşan ağaçlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÇEKMEKÖY'DE YAĞIŞ TRAFİĞİ FELÇ ETTİ

İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan sağanak Anadolu Yakası'nda etkili oldu. Çekmeköy Şile Otoyolu Madenler Mevkii'nde bulunan alt geçit suyla doldu. Ümraniye Şile istikametinde yoğun yağış asfaltı kaldırdı. Yağış nedeniyle iki şerit trafiğe kapatıldı. Alt geçidin kapatılması nedeniyle Şile yönünde uzun kuyruklar oluştu. Trafik durma noktasına gelirken bazı vatandaşların otomobilleri yolda mahsur kaldı.

ESENYURT'TA ÇATIDAN KOPAN PARÇALAR ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Esenyurt Aşık Veysel Caddesi'nde özel bir tıp merkezinin çatısından demir levhalar, yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle aşağıdaki araçların üzerine uçtu. Olayda park halinde bulunan 6 araç zarar gördü. Yoldan geçen iki kişi ise olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Öte yandan Yoğun sağnağın görüldüğü bölgede kısa süreli dolu yağışı da oldu.