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31.12.2020 - 12:27 | | AA

Son dakika... İstanbul'da yılbaşı öncesi Kurt Kapanı uygulaması!

İstanbul'da "Kurt Kapanı" uygulaması kapsamında, kentin birçok noktasında helikopter destekli denetimler gerçekleştiriliyor.

Son dakika... İstanbul'da yılbaşı öncesi Kurt Kapanı uygulaması!

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla asayiş ve terör olayları ile trafik kazalarını önleme amacıyla helikopter destekli denetim  yapılıyor.

Uygulamaya Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele,  Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik  Kuvvet ve Trafik Denetleme ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli  personel de katılıyor.

Denetimler kapsamında Taksim Meydanı, Kadıköy Kuşdili Caddesi'nin de  arasında bulunduğu başlıca yerlerde güvenlik noktası oluşturan ekipler,  şüphelilerin kimlik kontrollerini yapıyor. Bazı araçlarda yapılan aramalara  narkotik köpeği de katılıyor.

Polis helikopterinin de destek verdiği uygulama, saat 13.00'de sona erecek.

 

 

Yasağı delip eğlence mekanında yakalandılarKonya sokağa çıkma kısıtlamasına karşın açık olan eğlence merkezine polis tarafından düzenlenen operasyonda 46 kişiye, 4 bin 50'şer liradan toplam 186 bin 300 lira ceza uygulandı. Eğlence merkezi mühürlenirken, sahibi Mehmet B. hakkında adli işlem başlatıldı.
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