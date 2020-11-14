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14.11.2020 - 07:10 |

Son dakika... İstanbul'daki lüks otelde dehşet! Odaya çekip kabusu yaşattı

Gelen son dakika haberine göre, İstanbul'da lüks bir otelde düzenlenen düğün organizasyonunda görevli 22 yaşındaki Kübra C.'yi taciz ettiği öne sürülen organizasyon şirketinin sahibi Mustafa Y. hakkında 25.5 yıla kadar hapis talep edildi.

Son dakika... İstanbul'daki lüks otelde dehşet! Odaya çekip kabusu yaşattı

İddiaya göre Kübra C., patronu tarafından tacize uğradı. Kaçmaya çalıştığı sırada ise bir odaya sürüklendi. Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, olayın ardından tutuklanan Mustafa Y., "basit cinsel saldırı" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak"tan önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Genç kadın yaşadığı dehşeti sosyal medyada şu sözlerle anlatmıştı:

"Çalıştığım şirketin yönetici çalışanı tarafından cinsel saldırıya uğradım ve darp edildim. Beni organizasyonun gerçekleştiği alanın dışına çıkardı. Beni asansöre götürdü. Asansörde beni taciz etmeye başladı. 'Kendine gel' deyip onu ittim. Bir kat çıktık. Kaçmaya yeltenince şahıs beni bir odaya sürükleyip kapıyı kapattı. Taciz etmeye çalışınca çığlık atarak odadan kaçtım. Bu adam birçok kişiyi çalışırken taciz eden biri. Herkes işini kaybetmemek için susmuş durumda. Şirket ise şikâyetimi geri çekmem konusunda bir kez daha düşünmemi söyledi. Darp raporu aldım. İfademi verdim. O gece eve tek başıma bir taksi ile şüphe ve endişe içinde titreyerek döndüm. Psikolojik anlamda çöküntüdeyim. Olayın etkisinden kurtulamıyorum."

Son dakika... İstanbuldaki lüks otelde dehşet Odaya çekip kabusu yaşattı

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