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05.08.2020 - 08:26 |

Son dakika... İşte terör örgütü YPG ile anlaşan ABD'li şirket! Arkasında kimler var?

Amerikalı Delta Crescent Energy adlı petrol şirketinin terör örgütü PKK/YPG’nin en büyük bileşenini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile petrol anlaşması yapmasının yankıları sürüyor.

Son dakika... İşte terör örgütü YPG ile anlaşan ABD'li şirket! Arkasında kimler var?

Amerikan haber sitesi Politico, hakkında az bilgi bulunan Delta Crescent şirketini mercek altına aldı. Merkezi Delaware eyaletinde olan şirket Şubat 2019’da faaliyete geçmiş. Ortakları arasında ABD’nin eski Danimarka elçisi James Cain, ABD ordusunun özel Delta Gücü eski subaylarından James Reese ve Suriye’de petrol arama konularında uzman İngiliz GulfSands Petroleum şirketinin eski yöneticisi John P. Dorrier Jr. bulunuyor.

Politico’nun Amerikan Dışişleri ve Suriyeli bir kaynağa dayandırdığı bilgilere göre, SDG’liler ile bir yıldan uzun süre görüşmeler yürütülmüş. Sonrasında, ABD Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nden (OFAC) geçen nisanda onay alınmış. Plan ise petrolün bir bölümünü yerelde kullanmak, bir miktarını da Kuzey Irak ve Türkiye üzerinden ihraç etmek.

‘TAVSİYE ALDIK’

Siteye konuşan eski bir Trump yönetimi yetkilisine göre, ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, Suriyeli Kürtlerin bölgedeki petrolden yararlanması için çalışıyordu. Eski elçi James Cain, Politico’ya açıklamasında, “Dışişleri Bakanlığı’nın tavsiyelerini alma yönünde çabamız oldu” dedi. Cain sözlerine “şirketin, petrolü doğrudan uluslararası pazara satacağını, elde edilen gelirle de bölgenin yeniden inşası ve halka yardımın mümkün olacağını” da ekledi.

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