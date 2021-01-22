MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! İstinaf'tan Osman Kavala kararı!
ABONE OL
22.01.2021 - 16:09 | | AA

Son dakika! İstinaf'tan Osman Kavala kararı!

Gelen bir son dakika haberine göre; İstinaf, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada, Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanık hakkında verilen beraat kararlarını bozdu

Son dakika! İstinaf'tan Osman Kavala kararı!

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Gezi Parkı olaylarına ilişkin 9 sanık hakkında verilen beraat kararlarına yönelik yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.

Ceza dairesi, sanıklar Osman Kavala, Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden hakkında verilen beraat kararlarına ilişkin hükmün bozulmasına karar verdi.

Daire, dava dosyasının yeniden incelenmek ve hüküm kurulmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

 

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin Kavala'nın da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı davaya ilişkin kararını, 20 Şubat 2020 tarihinde açıklamıştı.

Mahkeme heyeti, Osman Kavala, Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden hakkında "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "mala zarar verme", "nitelik yağma", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi", "kasten yaralama", "ağırlaştırılmış yaralama" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından dava açıldığını hatırlatarak, "yüklenen suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeter derecede hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığından sanıkların beraatine karar vermişti.

Heyet, tutuklu sanık Osman Kavala'nın da tahliyesine hükmetmişti.

Firari sanıklar Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyalarının ayrılmasını kararlaştıran mahkeme, bu sanıklar hakkındaki yakalama kararlarını kaldırmıştı.​​​​​​​

 

    Zeytinyağı'nda iğrenç gerçek! İçinden çıkanlar şoke ettiZeytinyağında yapılan tağşişler, içine katılan maddeler pes dedirtiyor. Zeytinyağının kalitesi nasıl anlaşılır? Fiyatı ne kadar olmalı? İşte insan sağlığını etkileyen dolandırıcıların oyunundan kurtulmanın yolları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: TSK ve MİT'ten operasyon! 4 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika: TSK ve MİT'ten operasyon! 4 terörist etkisiz hale getirildi

    Milyonları ilgilendiriyor! 1750 ile 2000 TL arasında değişiyor...

    Milyonları ilgilendiriyor! 1750 ile 2000 TL arasında değişiyor...

    Eldivenlerin hikayesi ortaya çıktı

    Eldivenlerin hikayesi ortaya çıktı

    İstanbul'da hareketli dakikalar! Anne ihbar etti, polis eve girdi

    İstanbul'da hareketli dakikalar! Anne ihbar etti, polis eve girdi

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet