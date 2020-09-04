Son dakika... Çocuk istismarcısının ses kaydı ortaya çıktı! Şok sözler

Kendisini ‘Uşşaki Tarikati Lideri’ olarak tanıtan ve Fatih Nurullah adını kullanan 58 yaşındaki Eyüp Fatih Şağban ‘çocuk istismarı’ suçundan tutuklanmıştı. Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan fezleke Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Bundan sonraki işlemler Sakarya Başsavcılığı tarafından yürütülecek. Şağban’ın ifadesinden ilk detaylar da ortaya çıktı. Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre kamuoyuna yansıyan ses kayıtlarıyla aynı doğrultuda ifade veren Şağban “Bir yanlış yaptık ama büyütülecek bir şey yok. İleri gitmedi. Pişmanım” dedi. Olayın 3-4 ay önce meydana geldiğini söyleyen Şağban ifadesinde kendisinden para istendiğini de iddia etti.

SES KAYITLARI DOSYADA

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Şağban’ın mağdur kızın babası ve bir başka müridiyle yaptığı telefon görüşmesi kayıtlarının çözümleri de soruşturma dosyasına girdi. Mağdurun babasının soruşturmayı yürüten jandarma ekiplerine teslim ettiği bu görüşmelerde mağdur çocuğun babasıyla konuşan Şağban, olayın örtülmesini istiyor.

‘TÜRKİYE’DEN KAÇAYIM’

Şağban, görüşmenin devamında “Bu duyulursa ya intihar ederim ya bu diyarlardan çeker giderim. Sizinle bu kadar hukukumuz var. Hata yapmış olabilirim ama ileri giden bir mevzu da yok. Ben gittim mi tarikat zaten biter, bu kadar hizmetler ortada kalır. Senin ocağına düştük yani” diyerek babayı ikna etmeye çalışıyor.

DİYANET’TEN AİLELERE UYARI

Diyanet İşleri Başkanlığı, kendisini 'Uşşaki tarikatının şeyhi Fatih Nurullah' olarak tanıtan Eyüp Fatih Şağban'ın 12 yaşındaki kız çocuğunu istismardan tutuklanmasına ilişkin, "Çocuk istismarıyla, masum yavrularımıza uzanan şeref yoksunu, hain ve zalim ellerle mücadele etmek hepimizin vazgeçilmez görevidir" açıklamasında bulundu.

Diyanetten yapılan yazılı açıklamada, medyaya yansıyan ve bir çocuğun istismarı söz konusu olan vahim olayın yakından takip edildiği bildirildi. Açıklamada, "Yargıya intikal eden bu olayın adli mercilerce en kısa zamanda tüm yönleriyle aydınlatılacağına ve hak ettiği en ağır cezanın verileceğine olan inancımız tamdır. Bu vesileyle, şu hususları hatırlatmayı bir vazife olarak görüyoruz; Allah’ın bizlere en değerli emaneti olan çocuklarımız, güvenli ve huzurlu bir ortamda büyümeyi, her türlü ihmal ve istismardan korunmayı hak etmektedir. Bu nedenle çocuk istismarıyla, masum yavrularımıza uzanan şeref yoksunu, hain ve zalim ellerle mücadele etmek hepimizin vazgeçilmez görevidir. İlim ve irfan ile alakası olmadığı halde, kendilerine menfaat devşiren din istismarcılarına karşı da aziz milletimizi bir defa daha uyarıyoruz. Hem dini duygu ve değerlerimizin hem de gözbebeğimiz olan çocuklarımızın istismara karşı korunması için herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz." denildi.

VAKIF: BU ŞAHISLA ALAKAMIZ YOK

Skandalın ardından Pir Seyyid Hasan Hüsameddin Uşşaki Vakfı şu açıklamayı yaptı: “Kendisini her fırsatta vakfımızla ilişkilendirmeye çalışan, bazı basın yayın organlarında ve sosyal platformlarda sözde ‘Uşşaki Tarikatı Lideri’ olarak lanse edilmeye çalışılan ismi İslam ve ahlak dışı haberlerle anılan, devletimizin ve milletimizin bütünlüğüne karşı cephe almış bir tutum içinde bulunan Fatih Nurullah isimli şahısla ve sözde tarikatıyla hiçbir alakamızın olmadığını duyururuz. Müslüman milletimizin ve devletimizin değerlerine karşı gelen tüm ahlak dışı davranışları, saygısız tavırları ve faaliyetleri şiddetle kınıyoruz.”