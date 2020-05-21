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21.05.2020 - 21:45 | | AA

Son dakika | İzmir Müftülüğü'nden cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin açıklama

İzmir Müftülüğü, dün yaşanan olayın ardından bugün ildeki bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılması nedeniyle inceleme başlatıldığını ve bu konuda suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Son dakika | İzmir Müftülüğü'nden cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin açıklama

Bazı sosyal medya hesaplarından, kentteki bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapıldığı paylaşımları üzerine Müftülükten açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"20 Mayıs çarşamba günü ilimizdeki bazı camilerimizin hoparlörlerinden yapılan müzik yayınından sonra bugün yine Bornova ve Bayraklı ilçelerimizdeki bazı camilerimizde yine aynı tarzda bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Yaşanan bu olayın ardından konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Diğer taraftan söz konusu saldırılar aydınlığa kavuşturulana kadar, tedbir amaçlı olmak üzere İzmir'de merkezi ezan sistemi uygulamasına geçici bir süreyle son verilmiştir."

İzmir'deki bazı camilerin hoparlörlerinden dün müzik yayını yapılmış, Müftülükten yapılan açıklamada, yayının, merkezi sistemin frekansına korsan şekilde müdahil olanlarca yapıldığı belirtilmiş, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı ve suç duyurusunda bulunulduğunu bildirmişti.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da eylemi gerçekleştiren ve eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Olayla ilgili eylemi övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunanlar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Banu Ö. gözaltına alınmıştı.

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