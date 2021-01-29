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29.01.2021 - 12:28 | | AA

Son dakika... İzmir'de 2 kişinin öldüğü kazadan feci görüntüler

Feci kaza İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana geldi. Son dakika haberine göre; otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişini hayatını kaybetti, 3 kişide yaralandığı. Yaralılar ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı. İşte İzmir'deki facianın geni haberi...

Son dakika... İzmir'de 2 kişinin öldüğü kazadan feci görüntüler

Ödemiş'ten Kayaköy Mahallesi'ne giden Erhan Abacı (23) idaresindeki 35 SH 605 plakalı otomobil, Demircili Mahallesi Tahtacıkuyu mevkisinde yol kenarındaki zeytin ağacına çarptı.

Otomobildeki Emre Başol (23) ve Sergen Metin (24) kaza yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Arabacı, Onur Karahayıt (24) ve İsmail Tosun (21) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika... İzmirde 2 kişinin öldüğü kazadan feci görüntüler

Demircili Mahallesi Muhtarı Ülkü Coşkun, gazetecilere, kaza haberini duyunca olay yerine gittiklerini söyledi. Coşkun, "Otomobil adeta demir yığınına dönmüş durumdaydı." dedi.

Öte yandan, otomobildeki 5 kişinin çalışmak için çiçek serasına gittiği öğrenildi.

 

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