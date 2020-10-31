Son dakika... İzmir'de eğitime bir hafta ara verildi!

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, İzmir genelinde eğitime deprem nedeniyle bir hafta süreyle ara verme kararı aldıklarını bildirdi.

OKULLARDA YIKIM SÖZ KONUSU DEĞİL

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dün yaptığı açıklamada, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası okullarla ilgili sıkıntılı bir durumun bulunmadığını bildirmişti

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir merkezli depremde yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Bakan Selçuk, "Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor. Duamız ve çabamız, enkaz altındaki tüm vatandaşlarımıza sağ salim kavuşmak için." açıklamasında bulundu.

Dün saat 14.51'de meydana gelen ve İzmir’i sarsan deprem, Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Uşak, Kütahya, Yalova, Tekirdağ, Kırlareli ve Edirne’de de hissedildi.