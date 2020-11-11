Son dakika... Kuşadası açıklarında deprem! İzmir'i korkuttu

Son dakika haberine göre saat 09.49 sıralarında merkez üssü Ege Denizi, Kuşadası açıkları olan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD depremin büyüklüğünü 4.8 olarak duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde saat 9.49'da 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. İzmir'in Menderes ilçesine 18 kilometre mesafede meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kızılay'dan yapılan açıklamada da, "Kuşadası Körfezi’nde ilk belirlemelere göre 4.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bölgede bulunan ekiplerimiz gelişmeleri yakından takip etmektedir" denildi.

VALİ AKSOY'DAN AÇIKLAMA

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, bu sabah saat 09.49'da merkezi Kuşadası Körfezi olan 4,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin kendilerine olumsuz bir bilginin iletilmediğini bildirdi.

Vali Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin, merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem dolayasıyla, Kuşadası ilçesinde hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Bu sabah da bir deprem meydana geldiğini aktaran Aksoy, "Daha önceki hasar tespit çalışmaları devam ediyor zaten orada. Arkadaşlarımız ve ekiplerimiz orada. Kuşadası Körfezi'ndeki 4,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin olumsuz bir durum intikal etmedi." ifadelerini kullandı.

VATANDAŞ KORKTU

Deprem, İzmir'de vatandaşlarda korkuya neden oldu. Sarsıntı sırasında iş yerinde olduğunu söyleyen İrem Kurt Altaş, "Depreme çalışırken yakalandık. Çok korkunçtu. Ne yapacağımızı bilemedik ve aşağı indik. Baktığımızda depremin 4.8 büyüklüğünde olduğunu öğrendik. Geçen hafta depremdeki korku ve paniği bir kez daha yaşadık. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Sürekli sallanıyoruz gibi geliyor. Önlem alınması gerekiyor çünkü ne yapacağımızı hala tam olarak bilemiyoruz" dedi.



Psikolojik olarak kötü etkilendiklerini belirten vatandaşlardan Kaan Yüksel ise, "Geçen hafta olan deprem gibi bir anda vurdu. Ofiste çalışırken depreme yakalandık ve kendimizi ofisten dışarıya attık. Sallanmasak bile artık sallanıyormuşuz gibi hissediyoruz. Deprem, Koronavirüs gibi hayatımızın bir parçası oldu. Bu süreçte psikolojik olarak da çok etkilendik" diye konuştu. Seferihisar açıklarında olan depremin ardından evine az hasarlı raporu verilen Özlem Karakaya, "Elimde kahve vardı ve bir çıtırtı duyarak depreme yakalandım. Evimden dolayı sürekli korkuyorum. Evim 6.6 büyüklüğündeki deprem sebebiyle az hasarlı statüsünde yer alıyor. Ancak 10'uncu kat olduğu için çok fazla sallanıyoruz. Şimdi de aşağı indik, bekliyoruz" ifadelerini kullandı.