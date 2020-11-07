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07.11.2020 - 08:01 | | AA

Son dakika: İzmir'de orman yangını! Ekipler bölgede

Son dakika gelen habere göre İzmir'in Foça ilçesinde çöp depolama alanında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Son dakika: İzmir'de orman yangını! Ekipler bölgede

Foça Belediyesine ait çöp depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Foça Kaymakamı Ali Çetin, AA muhabirine, yangına müdahalenin devam ettiğini belirterek, "Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Fazla bir ormanlık alan bulunmuyor. Zamanında müdahale edildiği için yangın yerleşim merkezlerini tehdit etmiyor." dedi.

Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü trafiğe kapatıldıTünel viyadüklerinde derz yenileme ve bakım çalışması nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde İstanbul istikametinden çift yönlü sağlanan ulaşım, Ankara yönüne kapatıldı.
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