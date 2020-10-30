30.10.2020 - 16:10 | | DHA
Son dakika... İzmir'de şiddetli deprem! İbrahim Kalın'dan flaş açıklama
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İzmir'deki depreme ilişkin, "Devletimiz tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.
Kalın, "İzmir açıklarında meydana gelen deprem sonrası zarar gören vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun. Devletimiz tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir. Arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için yetkili kurumların yönlendirmelerine uyulması hayati öneme sahiptir" şeklinde açıklama yaptı.
Bayraklı'da enkazdan kurtarılma anıMerkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in Bornova ilçesinde yıkılan bir binadan yaralılar çıkartıldı. İzmir'in Bayraklı ilçesi 1593 Sokak'ta deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından 3 kişi yaralı kurtarıldı.