Son dakika... İzmir'de şiddetli deprem! İbrahim Kalın'dan flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Kalın, "İzmir açıklarında meydana gelen deprem sonrası zarar gören vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun. Devletimiz tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir. Arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için yetkili kurumların yönlendirmelerine uyulması hayati öneme sahiptir" şeklinde açıklama yaptı.