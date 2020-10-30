MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... İzmir'de şiddetli deprem! İbrahim Kalın'dan flaş açıklama
ABONE OL
30.10.2020 - 16:10 | | DHA

Son dakika... İzmir'de şiddetli deprem! İbrahim Kalın'dan flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İzmir'deki depreme ilişkin, "Devletimiz tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir" dedi.

Son dakika... İzmir'de şiddetli deprem! İbrahim Kalın'dan flaş açıklama
Son dakika... İzmir'de deprem! İşte ilk görüntüler
Son dakika... İzmir'de deprem! İşte ilk görüntüler
Son dakika... İzmir'de deprem! İşte ilk görüntüler
Haberin Tüm Fotoğrafları

 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Kalın, "İzmir açıklarında meydana gelen deprem sonrası zarar gören vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun. Devletimiz tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir. Arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için yetkili kurumların yönlendirmelerine uyulması hayati öneme sahiptir" şeklinde açıklama yaptı.

 

 

Bayraklı'da enkazdan kurtarılma anıMerkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in Bornova ilçesinde yıkılan bir binadan yaralılar çıkartıldı. İzmir'in Bayraklı ilçesi 1593 Sokak'ta deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından 3 kişi yaralı kurtarıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika I Kandilli Rasathanesi'nden İzmir depremi açıklaması

Son dakika I Kandilli Rasathanesi'nden İzmir depremi açıklaması

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

Son dakika... MSB deprem sonrası harekete geçti!

Son dakika... MSB deprem sonrası harekete geçti!

Sıradaki Haber