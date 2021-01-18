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18.01.2021 - 14:27 | | İHA

Son dakika... Kadıköy’de yaşlı kadına bakıcı şiddeti kamerada

Kadıköy’de Özbekistan uyruklu kadının, bakıcı olarak çalıştığı evdeki yaşlı kadına olan sözlü ve fiziki saldırıları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşlı kadının pencereye çıkarak ‘burada beni dövüyorlar’ diyerek yardım istediğinin yer aldığı görüntüler izleyenlerin kanını dondurdu.

Son dakika... Kadıköy’de yaşlı kadına bakıcı şiddeti kamerada

Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz günlerde Kadıköy Göztepe’de meydana geldi. Özbekistan uyruklu olduğu iddia edilen kadın bakıcı, birlikte yaşadığı yaşlı kadına fiziksel şiddet uygulayarak, cinsel içerikli sözlü tacizlerde bulundu.

'JANDARMAYA GÖSTER'

Bakıcının bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntülerde, yabancı uyruklu bakıcının yaşlı kadına cinsel içerikli sözlü tacizde bulunduğu görülüyor. Yaşlı kadının polise giderek şikayetçi olacağını ve ayağındaki yara izlerini göstereceğini söylemesi üzerine bakıcının ‘ne polisi ya jandarmaya göster’ diyerek dalga geçtiği yer alıyor.

'YARDIM İSTİYOR'

Yabancı uyruklu bakıcının yaşlı kadına terlik fırlattığının yer aldığı görüntülerde, pencereye çıkan yaşlı kadının “burada beni dövüyorlar” diyerek yardım istediği görülüyor.

Son dakika... Kadıköy’de yaşlı kadına bakıcı şiddeti kamerada

Son dakika... Kadıköy’de yaşlı kadına bakıcı şiddeti kamerada

Son dakika... Kadıköy’de yaşlı kadına bakıcı şiddeti kamerada

Son dakika... Kadıköy’de yaşlı kadına bakıcı şiddeti kamerada

Son dakika... Kadıköy’de yaşlı kadına bakıcı şiddeti kamerada

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