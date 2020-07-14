MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! Kağıthane'de dehşet: Sevgilisini 9 bıçak darbesiyle öldürdü
ABONE OL
14.07.2020 - 14:53 | | DHA

Son dakika! Kağıthane'de dehşet: Sevgilisini 9 bıçak darbesiyle öldürdü

Gelen bir son dakika haberine göre; İstanbul'da evine gittiği kız arkadaşını kıskandığı için öldürdüğü iddia edilen Moğolistan uyruklu Tsogtbaatar G.(52) aynı gün içerisinde polis tarafından yakalandı. Cinayeti itiraf ettiği öğrenilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gün gece 03.00 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi, Manolya Sokak üzerinde bulunan apartman dairesinde meydana geldi. Polis kayıtlarına göre, 2 yıldır İstanbul'da yaşadığı öğrenilen Moğolistan uyruklu Tsogtbaatar G. 2 yıldır beraber olduğu kız arkadaşı Enkhmunkh Erdene Batsukh'nın yaşadığı eve gitti.

Moğolistan uyruklu kadın Enkhmunkh Erdene Batsukh(40), erkek arkadaşı Tsogtbaatar G.ve Batsukh ile aynı evde yaşayan kadın arkadaşı Z.T. birlikte bir süre alkol aldı. Ev arkadaşı Z.T.'nin odadan çıkmasının ardından Tsogtbaatar G.'nin yanında getirdiği bıçakla kız arkadaşı Enkhmunkh Erdene Batsukh' u göğüs bölgesinden 9 kez bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Aldığı bıçak darbeleriyle Enkhmunkh Erdene Batsukh olay yerinde hayatını kaybetti. Olayından ardından polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika Kağıthanede dehşet: Sevgilisini 9 bıçak darbesiyle öldürdü

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, teknik ve fiziki takip başlattı. Ekipler, olaydan saatler sonra Tsogtbaatar G.'yi Çağlayan Mahallesi, Manolya Sokak adresinde yakaladı.

Şubede ifadesi alınan Tsogtbaatar G.'nin kız arkadaşıyla sürekli olarak ayrılıp barıştığını, kıskandığı için bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelinin ifadesinde olayından ardından büfeden alkol alarak evine gittiği ardından içmeye devam ettim dediği belirtildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

 

    Tanker, yolcu otobüsüne böyle çarptıRusya'da otoyol kenarında duran yolcu otobüsüne, tanker arkadan çarptı. Kazada kaç kişinin yaralandığına ilişkin belirlemelerin sürdüğü ifade edildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    4 kız öğrencisine cinsel saldırıyla suçlanan antrenöre tahliye

    4 kız öğrencisine cinsel saldırıyla suçlanan antrenöre tahliye

    Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

    Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

    Son durumu canlı yayında anlattı!

    Son durumu canlı yayında anlattı!

    TEM otoyolu kenarında şüpheli ölüm! Temizlik işçileri buldu

    TEM otoyolu kenarında şüpheli ölüm! Temizlik işçileri buldu

    Sıradaki Haber