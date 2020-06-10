10.06.2020 - 11:52 | | DHA
Son dakika... Kahvehanede panik! Oturanların masasına yılan düştü
Gelen son dakika haberine göre, havaların ısınmasıyla birlikte Türkiye'nin dört bir yanından yılan haberleri peş peşe geliyor. Bu kez Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, kahvehane bahçesinde oturanların masasına, ağaçtan 1 metre uzunluğunda yılan düştü. Yılan, Fırat Nehri'ne bırakıldı.
Merkez Mahallesi’ndeki kahvehanenin bahçesinde oturanların önündeki masaya, ağaçtan yılan düştü. Yaklaşık 1 metre boyundaki yılanı görenler, korkuyla kaçtı.
Bir vatandaş tarafından görüntülenen yılan güçlükle yakalanıp, Fırat Nehri'ne bırakıldı.
Esenyurt'ta Aile Sağlığı Merkezi'ndeki dehşet anları kameraya böyle yansıdıSon dakika haberine göre İstanbul Esenyurt'ta bir şahıs Yenikent Aile Sağlığı Merkezi'ndeki doktorlara bıçak ve demir çubukla saldırdı. O anlarda yaşananlar ise kameralar tarafından saniye saniye kaldedildi.