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10.06.2020 - 11:52 | | DHA

Son dakika... Kahvehanede panik! Oturanların masasına yılan düştü

Gelen son dakika haberine göre, havaların ısınmasıyla birlikte Türkiye'nin dört bir yanından yılan haberleri peş peşe geliyor. Bu kez Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, kahvehane bahçesinde oturanların masasına, ağaçtan 1 metre uzunluğunda yılan düştü. Yılan, Fırat Nehri'ne bırakıldı.

Son dakika... Kahvehanede panik! Oturanların masasına yılan düştü
Son dakika... Kahvehanede oturanların masasına yılan düştü!
Son dakika... Kahvehanede oturanların masasına yılan düştü!
Son dakika... Kahvehanede oturanların masasına yılan düştü!
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Merkez Mahallesi’ndeki kahvehanenin bahçesinde oturanların önündeki masaya,  ağaçtan yılan düştü. Yaklaşık 1 metre boyundaki yılanı görenler, korkuyla kaçtı.

Bir vatandaş tarafından görüntülenen yılan güçlükle yakalanıp, Fırat Nehri'ne bırakıldı.

 

 

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