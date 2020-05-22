22.05.2020 - 18:58 | | AA
Son dakika! Karadeniz'de korkutan deprem
Gelen son dakika haberine göre; Ordu açıklarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD, saat 18.18'de büyüklüğü 3.5 derinliği ise 17.29 kilometre olan bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli depremin büyüklüğünü 3.4 açıkladı.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Ordu Valisi Seddar Yavuz, kentteki depreme ilişkin, şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.
Yavuz, sosyal medya hesabından, Kandilli Rasathanesinin, Ordu'nun Ünye açıklarında 3.4 büyüklüğünde ölçülen depreme ilişkin paylaşımına yer verdi.
Vali Yavuz, "Kıymetli hemşehrilerim, geçmiş olsun. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor." ifadesini kullandı.
Öte yandan, deprem bazı ilçelerden de hissedildi.
Kaza yerinde sosyal mesafe uyarısında bulunan polis ekipleri saldırıya uğradıHakkari- Van karayolunda meydana gelen kaza için bölgeye giden polis ekipleri, olay yerinde sosyal mesafe uyarısında bulununca saldırıya uğradı. Olay yerine gelen Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polisleri, toplanan kalabalığı dağıttı.