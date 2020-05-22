Son dakika! Karadeniz'de korkutan deprem

AFAD, saat 18.18'de büyüklüğü 3.5 derinliği ise 17.29 kilometre olan bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli depremin büyüklüğünü 3.4 açıkladı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Ordu Valisi Seddar Yavuz, kentteki depreme ilişkin, şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

Yavuz, sosyal medya hesabından, Kandilli Rasathanesinin, Ordu'nun Ünye açıklarında 3.4 büyüklüğünde ölçülen depreme ilişkin paylaşımına yer verdi.

Vali Yavuz, "Kıymetli hemşehrilerim, geçmiş olsun. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan, deprem bazı ilçelerden de hissedildi.