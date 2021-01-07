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07.01.2021 - 11:22 | | AA

Son dakika... Kardak kayalıklarında gerginlik! 2 Yunan botu...

Gelen son dakika haberine göre, Kardak kayalıkları bölgesinde 2 Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından yapılan kara suyu ihlaline, 4 Türk Sahil Güvenlik botu müdahale etti.

Son dakika... Kardak kayalıklarında gerginlik! 2 Yunan botu...

Sahil Güvenlik Komutanlığı, düzensiz göçmenleri geri iten 2 Yunan sahil güvenlik unsurunun ihlal ettikleri Türk kara sularından sürülerek çıkartıldığını bildirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, dün saat 10.03'te 2 Yunan sahil güvenlik unsurunun Kardak Kayalıkları bölgesinde Türk kara sularını ihlal ettiği belirtildi. 

4 Türk sahil güvenlik botu tarafından gerçekleştirilen önleme manevralarıyla 2 Yunan sahil güvenlik unsurunun Türk kara sularından çıkartıldığı kaydedilen açıklamada, önleme manevraları esnasında Türk sahil güvenlik botu ile Yunan sahil güvenlik botu arasında sürtme yaşandığı ifade edildi.

Açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığının denizlerin emniyetini ve güvenliğini sağlamak üzere 7 gün 24 saat görevi başında olduğu vurgulandı.

Paylaşımda "Uluslararası hukuku ihlalde sınır tanımayan, düzensiz göçmenleri sürekli Türk kara sularına geri iten Yunan unsurları, bu kez de ihlal ettiği kara sularımızdan sürülerek çıkartıldı." ifadesine yer verildi.

Bakan Soylu: Yunanistan, masun insanları ölüme itiyorİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunan karasularında düzensiz göçmenlerin botla Türk karasularına itilme anlarına ilişkin videoyu paylaşarak, "Yunanistan, masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor. Türk Sahil Güvenlik Güçleri, can kurtarıyor" dedi.
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