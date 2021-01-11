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11.01.2021 - 12:36 | | İHA

Son dakika... Kars’ta 1 köy karantinaya alındı

Kars’ta koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 1 köy karantinaya alınırken, 3 köyde uygulanan karantina kaldırıldı.

Son dakika... Kars’ta 1 köy karantinaya alındı

Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Kovid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Merkez Alaca köyü, karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur. Sarıkamış ilçesi Belencik, Mescitli ve Şehitemin köylerinde uygulanmakta olan karantina ise kaldırılmıştır” denildi.

Öte yandan karantinaya alınan Alaca köyü girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Köy girişinde görevlendirilen jandarma köye giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

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