11.01.2021 - 12:36 | | İHA
Son dakika... Kars’ta 1 köy karantinaya alındı
Kars’ta koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 1 köy karantinaya alınırken, 3 köyde uygulanan karantina kaldırıldı.
Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Kovid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Merkez Alaca köyü, karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur. Sarıkamış ilçesi Belencik, Mescitli ve Şehitemin köylerinde uygulanmakta olan karantina ise kaldırılmıştır” denildi.
Öte yandan karantinaya alınan Alaca köyü girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Köy girişinde görevlendirilen jandarma köye giriş ve çıkışlara izin vermiyor.
Bekçi cinayetinden 'yasak aşk' detayı! Ayrıntılar kan dondurduNilüfer İlçesi 23 Nisan Mahallesi’nde geçtiğimiz perşembe akşamı Demirciler Sitesi’nde bekçilik yapan 53 yaşındaki Turgut Karaman, tüfekle ateş edilerek öldürüldü. Cinayetle ilgili Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmada, Karaman’ın eşi Z.K’nin ilişkisi olduğunu tespit ettiği TIR şoförü Tezcan Ç.,’yi Edirne Kapıkule’den yurt dışına çıkış yapacağı sırada gözaltına aldı. Şüpheli Tezcan Ç., emniyette verdiği ifadesinde cinayeti itiraf etti.