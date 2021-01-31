Son dakika... Kayseri'de aç kalan kurtlar, kangal köpeğini yedi

Olay, dün öğle saatlerinde Sarıoğlan ilçesine bağlı İğdeli Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleye inen kurt sürüsü, Hakkı Efeoğlu'na ait Kangal cinsi köpeğe saldırdı.

Kurtlar, parçaladıkları köpeği yedi. Köpekten geriye sadece başı ve iskeleti kaldı. İğdeli Mahallesi sakinlerinden Mahmut Tatar, "Yoğun kar yağışının ardından dağda yiyecek bulmakta zorlanan kurt sürüsü köyümüze kadar gelerek köpeğimizi parçaladı. Köpekten geriye kalanı görünce çok şaşırdık. Köpeğe 4 kurt saldırdı" dedi.

KARDAN KAPANAN SİVAS-KAYSERİ KARA YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar ve tipi dolayısıyla Kovalı Kavşağı'ndan itibaren ulaşıma kapanan Sivas-Kayseri kara yolunda araçların geçişine izin verilmeye başlandı.

Kontrollü olarak her iki yönü trafiğe açılan kara yolunda, kar ve tipi zaman zaman etkisini sürdürüyor.

Sivas-Erzincan, Sivas-Tokat ve Sivas-Malatya kara yollarında da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Trafik ekipleri, bazı kesimlerinde buzlanma ve sürgün olan kara yollarında sürücülere zincir takmaları uyarısında bulunuyor.

Yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları da sürüyor.

Bu arada Soğuk Çermik-Doğanşar, Suşehri-Polatderesi-İmranlı ve Şarkışla-Altınyayla-Ulaş bağlantı yolları, kar ve tipi yüzünden ulaşıma kapandı.